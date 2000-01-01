25.11 16:37 MIGnews.com

Для армии РФ создают новых роботов

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Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков сообщил журналистам об успешных испытаниях робота "Кунгас", разработки которого велись для российской армии."Государственные испытания опытного образца робототехнического комплекса, разработанного в рамках опытно-конструкторской работы "Кунгас" завершены, они прошли успешно", - сообщил он, добавив, что опытно-войсковая эксплуатация комплекса намечена уже на 2020 год."Кроме того, в следующем году также стартуют опытно-конструкторские работы по созданию робототехнического комплекса тяжелого и среднего класса: "Штурм" и "Соратник", - добавил Салюков.