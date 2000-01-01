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Для армии РФ создают новых роботов 25.11 16:37   MIGnews.com

Для армии РФ создают новых роботов

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков сообщил журналистам об успешных испытаниях робота "Кунгас", разработки которого велись для российской армии.

"Государственные испытания опытного образца робототехнического комплекса, разработанного в рамках опытно-конструкторской работы "Кунгас" завершены, они прошли успешно", - сообщил он, добавив, что опытно-войсковая эксплуатация комплекса намечена уже на 2020 год.

"Кроме того, в следующем году также стартуют опытно-конструкторские работы по созданию робототехнического комплекса тяжелого и среднего класса: "Штурм" и "Соратник", - добавил Салюков.


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