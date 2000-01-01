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Столкновения в Бейруте между демонстрантами и Хизбаллой 25.11 06:45   MIGnews.com

Столкновения в Бейруте между демонстрантами и Хизбаллой

Утром 25 ноября начались столкновения между участниками антиправительственных демонстраций в Бейрут и сторонниками шиитских движений Хизбалла и Амаль.

Стычки начались после того, как демонстранты блокировали главный мост Бейрута.

Демонстрации  в Бейруте и других городах страны продолжаются пять недель. Участники требуют, чтобы вся правящая элита отказалась от власти.

Демонстранты возмущены планами правительства ввести новые налоги на табак и горючее, а также проектом бюджета на 2020 год.

И Хизбалла, и Амаль представлены в правительстве Саада аль-Харири. Хизбалла выступает против отставки Харири.

Харири предложил программу экономических реформ, которая предусматривает меры жесточайшей экономии, и, кроме прочего, сокращение зарплат государственных служащих в два раза.

Солдаты ливанской армии и полицейский спецназ образовали барьер, разделяющий сторонников Хизбаллы и участников демонстраций на главной дороге Ring Bridge. Обе стороны начали швырять друг в друга камни.

Силы безопасности применили слезоточивый газ для разгона демонстраций.

Сторонники Хизбаллы и Амаль размахивали флагами своих группировок и кричали: “Шииты, шииты!” а также восхваляли лидера Хизбаллы, шейха Хасана Насраллу. Участники антиправительственных протестов кричали: “Революция! Революция!”

Драка началась после того, как участники демонстрации начали выкрикивать оскорбления в адрес Насраллы.

Репортер Reuters сообщает, что место столкновений “покрыто камнями” и видны остатки подожженного мотоцикла.

Ливанское управление гражданской обороны сообщило, что оказана помощь пяти раненным.


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