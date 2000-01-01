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Amnesty: в Иране убито 143 демонстранта | Фото:25.11 21:30   MIGnews.com

Amnesty: в Иране убито 143 демонстранта

По меньшей мере 143 демонстранта были убиты по всему Ирану в протестах, последовавших за ростом цен на топливо, заявила в понедельник, 25 ноября, организация Amnesty International.

"Согласно достоверным сообщениям, среди убитых по меньшей мере 143 человека", - говорится в заявлении лондонской правозащитной группы. "Смертельные случаи произошли почти полностью в результате применения огнестрельного оружия".

Организация считает, что число погибших значительно выше, поэтому продолжает расследование, говорится в сообщении. "Осторожный и приглушенный ответ международного сообщества на убийства протестующих крайне неадекватен", - сказал Филип Лютер, глава исследовательской и правозащитной организации Amnesty по Ближнему Востоку.

"Они должны самым решительным образом осудить эти убийства и описать эти события такими, какие они есть - смертельным и совершенно необоснованным применением силы для подавления инакомыслия".

Amnesty заявляет, что "проверенные видео показывают, что силы безопасности преднамеренно стреляют в безоружных демонстрантов с небольшого расстояния. В некоторых случаях протестующие были застрелены, когда убегали".

Они также показали, что силы безопасности стреляли с крыш домов, добавив, что подавление было проведено полицией, революционной гвардией, а также военизированными формированиями Басидж.


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