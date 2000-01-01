26.11 07:08 MIGnews.com

В Германии произошло крупнейшее в истории ограбление

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Немецкий государственный музей с одной из самых больших коллекций сокровищ-барокко в Европе был ограблен, сообщили в понедельник, 25 ноября, в полиции. По оценкам СМИ, потери составляют до миллиарда евро или 1,1 миллиарда долларов.Ограбление, возможно, войдет в историю как одно из крупнейших за всю историю. Сокровищница Августа Сильного Саксонии, ныне Зеленого Убежища в Дрезденском королевском дворце, была основана в 1723 году и сегодня насчитывает около 4000 объектов из золота, слоновой кости, серебра, драгоценных камней и других материалов, выставленных в историческом дворце.Немецкая газета Bild сообщила, что "были украдены антикварные украшения на сумму около миллиарда евро". Газета сообщает, что преступники ворвались в хорошо защищенный дворец, около 5 часов утра они отключили электричество, а затем пробрались внутрь через окно.Грабители начали с более мелких ювелирных изделий, оставив более крупные и объемные предметы. Музей подтвердил кражу в своем аккаунте в Twitter. Коллекции содержали "многовековые" работы мастеров Саксонии. Среди украденных сокровищ - фигура мавра, усыпанного изумрудами, 63,8 см и сапфир в 648 карат, подаренный русским царем Петром I.