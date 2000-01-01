Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Германии произошло крупнейшее в истории ограбление | Фото:26.11 07:08   MIGnews.com

В Германии произошло крупнейшее в истории ограбление

Немецкий государственный музей с одной из самых больших коллекций сокровищ-барокко в Европе был ограблен, сообщили в понедельник, 25 ноября, в полиции. По оценкам СМИ, потери составляют до миллиарда евро или 1,1 миллиарда долларов.

Ограбление, возможно, войдет в историю как одно из крупнейших за всю историю. Сокровищница Августа Сильного Саксонии, ныне Зеленого Убежища в Дрезденском королевском дворце, была основана в 1723 году и сегодня насчитывает около 4000 объектов из золота, слоновой кости, серебра, драгоценных камней и других материалов, выставленных в историческом дворце.

Немецкая газета Bild сообщила, что "были украдены антикварные украшения на сумму около миллиарда евро". Газета сообщает, что преступники ворвались в хорошо защищенный дворец, около 5 часов утра они отключили электричество, а затем пробрались внутрь через окно.

Грабители начали с более мелких ювелирных изделий, оставив более крупные и объемные предметы. Музей подтвердил кражу в своем аккаунте в Twitter. Коллекции содержали "многовековые" работы мастеров Саксонии. Среди украденных сокровищ - фигура мавра, усыпанного изумрудами, 63,8 см и сапфир в 648 карат, подаренный русским царем Петром I.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:25
Общественный транспорт в шабат: таксисты заблокируют дороги
07:12
В Тель-Авиве пройдет демонстрация против "госпереворота"
06:43
Boeing 747 пробыл рекродное количество времени в воздухе
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:33
Воздушная гимнастка сорвалась с высоты на глазах у зрителей
04:20
В Великобритании изготовили монету весом 5 кг
02:34
Популярные лекарства могут вызвать остановку сердца
01:29
Huawei научила планшет заряжать смартфоны
00:24
Медики предупредили о жутких последствиях нехватки сна
23:10
Студия Lucasfilm представила ролик о «Звездных войнах»  
22:26
В Брюсселе митинговали против насилия над женщинами
21:30
Amnesty: в Иране убито 143 демонстранта
21:01
Гидеон Саар: партия зашла в тупик
20:59
Во всем мире уничтожили 97,3% химического оружия
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus