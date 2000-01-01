26.11 05:33 MIGnews.com

Воздушная гимнастка сорвалась с высоты на глазах у зрителей

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Во время выступления в шапито в лондонском Гайд-парке пострадала воздушная гимнастка, упавшая с высоты. Об этом сообщает издание Metro.35-летняя Джеки Армстронг, которая выступает в цирке больше десяти лет, сорвалась с высоты девяти метров и рухнула вниз. Однако по другим сведения, высота составляла 3,6 метра. Женщина упала на манеж и не смогла подняться.Посетителей попросили удалиться. "Джеки немедленно осмотрели медики, была вызвана скорая помощь", - заявил представитель цирка. О состоянии пострадавшей не сообщается.