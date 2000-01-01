Воздушная гимнастка сорвалась с высоты на глазах у зрителей
Во время выступления в шапито в лондонском Гайд-парке пострадала воздушная гимнастка, упавшая с высоты. Об этом сообщает издание Metro.
35-летняя Джеки Армстронг, которая выступает в цирке больше десяти лет, сорвалась с высоты девяти метров и рухнула вниз. Однако по другим сведения, высота составляла 3,6 метра. Женщина упала на манеж и не смогла подняться.
Посетителей попросили удалиться. "Джеки немедленно осмотрели медики, была вызвана скорая помощь", - заявил представитель цирка. О состоянии пострадавшей не сообщается.