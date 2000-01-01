25.11 18:22 MIGnews.com
В Конго разбился пассажирский самолет: есть жертвы
В городе Гома, что в Конго, разбился пассажирский самолет. Проблемы возникли непосредственно во время взлета.
Известно, что в результате происшествия погибли несколько человек, но точное количество погибших и пострадавших сейчас устанавливается.
В авиакомпании отказались комментировать ситуацию.
В издании отметили, что Авиакатастрофы в Конго происходят довольно часто. Причиной тому являются низкие стандарты безопасности и слабое техническое обслуживание самолетов.
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