Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Конго разбился пассажирский самолет: есть жертвы 25.11 18:22   MIGnews.com

В Конго разбился пассажирский самолет: есть жертвы

В городе Гома, что в Конго, разбился пассажирский самолет. Проблемы возникли непосредственно во время взлета.

Известно, что в результате происшествия погибли несколько человек, но точное количество погибших и пострадавших сейчас устанавливается.

В авиакомпании отказались комментировать ситуацию.

В издании отметили, что Авиакатастрофы в Конго происходят довольно часто. Причиной тому являются низкие стандарты безопасности и слабое техническое обслуживание самолетов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:25
Диего Марадона на русском поздравил брестское Динамо
19:20
Дери требует больше министреств для ШАСа
19:10
СМИ: от Нетаниягу потребуют ухода с министерских должностей
19:03
По Израилю запущена ракета из Газы
19:01
Посол Иордании вернулся в Тель-Авив
18:38
Поляки хотят увеличения расходов на оборону
18:32
Нетаниягу: премьер-министра выбирают граждане Израиля
18:10
Иранский дзюдоист назвал израильтянина "лучшим другом"
17:59
Асмус сыграет роль Нейросети в новогоднем представлении  
17:37
"Хайль Гитлер!" во время интервью с раввином
17:30
Убийство сирийца бойцами ЧВК Вагнер: РФ все проверит
17:14
Иран пригрозил уничтожением Израилю и США из-за протестов
17:01
В Хайфе приговорен мужчина за убийство собственной жены
16:37
Для армии РФ создают новых роботов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus