25.11 18:22 MIGnews.com

В Конго разбился пассажирский самолет: есть жертвы

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В городе Гома, что в Конго, разбился пассажирский самолет. Проблемы возникли непосредственно во время взлета.Известно, что в результате происшествия погибли несколько человек, но точное количество погибших и пострадавших сейчас устанавливается.В авиакомпании отказались комментировать ситуацию.В издании отметили, что Авиакатастрофы в Конго происходят довольно часто. Причиной тому являются низкие стандарты безопасности и слабое техническое обслуживание самолетов.