25.11 17:01 MIGnews.com

В Хайфе приговорен мужчина за убийство собственной жены

المحكمة المركزية في مدينة حيفا تدين اطريساو اينعلم بالقتل المتعمد مع سبق الاصرار،ومن المتوقع ان يحكم عليه بالسجن المؤبد📟قتل زوجته سيفارش طعنا بالسكين||בית המשפט המחוזי בחיפה הרשיע ברצח בכוונת תחילה،את אטריסאו אינעלם שרצח אשתו סיפראש,לפני שנה וחצי,בדקירות סכין עם חזרתה מעבודתה. pic.twitter.com/3j2wdg9pTH — |فرات نصار|פוראת נסאר|FURAT NASSAR (@nassar_furat) 25 ноября 2019 г.

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Окружной суд Хайфы в понедельник, 25 ноября, осудил местного жителя за убийство своей жены в пригороде Кирьят-Шмуэль в прошлом году, когда пара собиралась развестись. Согласно обвинительному заключению, Атрисав Айналем зарезал свою жену Сифраш в июне 2018 года после того, как она попросила его покинуть свой дом.Сифраш Айналем подавала многочисленные жалобы в полицию на своего мужа, утверждая о насилии с его стороны. Полиция издала запретительный указ против него, но в обвинительном заключении говорится, что он продолжил преследовать её . В июне 2018 года Атрисав Айналем спрятался в парке возле их дома и напал на Сифраш, когда она возвращалась с работы, нанеся восемь ножевых ранений.Убийца был арестован вскоре после преступления. У него были пятна крови на одежде, а на ноже были найдены отпечатки его пальцев. Также на месте происшествия около тела Сифраша была найдена его кипа. Позже он признался полиции в совершенном преступлении.Позднее он отказался от признания, сказав, что не может вспомнить события дня. Атрисав Айналем будет приговорен на слушаниях, назначенных на январь.В зале присутствовали четыре сестры Сифраша, которые настоятельно призвали суд вынести наиболее суровый приговор, отметив рост смертельного насилия в отношении женщин, совершаемого их партнерами. По данным министерства, число женщин, звонивших на горячую линию по борьбе с насилием, выросло на 160 процентов в период между 2014 и 2018 году, и более 6000 жертв домашнего насилия прошли лечение в прошлом году. В 2018 году 1219 женщин позвонили на горячую линию, чтобы сообщить о случаях насилия в семье.Согласно отчету министерства, с 2004 года мужья убили 163 женщины - семь в 2018 году, девять в 2017 году, 11 в 2016 году, 12 в 2015 году и 10 в 2013 и 2014 годах. Эта цифра учитывает только женщин, убитых их мужьями, а другими членами семьи.