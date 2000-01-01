В Хайфе приговорен мужчина за убийство собственной жены
Окружной суд Хайфы в понедельник, 25 ноября, осудил местного жителя за убийство своей жены в пригороде Кирьят-Шмуэль в прошлом году, когда пара собиралась развестись. Согласно обвинительному заключению, Атрисав Айналем зарезал свою жену Сифраш в июне 2018 года после того, как она попросила его покинуть свой дом.
Сифраш Айналем подавала многочисленные жалобы в полицию на своего мужа, утверждая о насилии с его стороны. Полиция издала запретительный указ против него, но в обвинительном заключении говорится, что он продолжил преследовать её . В июне 2018 года Атрисав Айналем спрятался в парке возле их дома и напал на Сифраш, когда она возвращалась с работы, нанеся восемь ножевых ранений.
Убийца был арестован вскоре после преступления. У него были пятна крови на одежде, а на ноже были найдены отпечатки его пальцев. Также на месте происшествия около тела Сифраша была найдена его кипа. Позже он признался полиции в совершенном преступлении.
Позднее он отказался от признания, сказав, что не может вспомнить события дня. Атрисав Айналем будет приговорен на слушаниях, назначенных на январь.
В зале присутствовали четыре сестры Сифраша, которые настоятельно призвали суд вынести наиболее суровый приговор, отметив рост смертельного насилия в отношении женщин, совершаемого их партнерами. По данным министерства, число женщин, звонивших на горячую линию по борьбе с насилием, выросло на 160 процентов в период между 2014 и 2018 году, и более 6000 жертв домашнего насилия прошли лечение в прошлом году. В 2018 году 1219 женщин позвонили на горячую линию, чтобы сообщить о случаях насилия в семье.
Согласно отчету министерства, с 2004 года мужья убили 163 женщины - семь в 2018 году, девять в 2017 году, 11 в 2016 году, 12 в 2015 году и 10 в 2013 и 2014 годах. Эта цифра учитывает только женщин, убитых их мужьями, а другими членами семьи.
المحكمة المركزية في مدينة حيفا تدين اطريساو اينعلم بالقتل المتعمد مع سبق الاصرار،ومن المتوقع ان يحكم عليه بالسجن المؤبد📟قتل زوجته سيفارش طعنا بالسكين||בית המשפט המחוזי בחיפה הרשיע ברצח בכוונת תחילה،את אטריסאו אינעלם שרצח אשתו סיפראש,לפני שנה וחצי,בדקירות סכין עם חזרתה מעבודתה. pic.twitter.com/3j2wdg9pTH