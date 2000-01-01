25.11 16:31 MIGnews.com

В Стамбуле застрелен иранский оппозиционер

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Как сообщают местные СМИ в понедельник, 25 ноября, в начале этого месяца в Стамбуле был застрелен иранец, который управлял оппозиционным сайтом в социальных сетях. Масуд Молави был убит на улице во время прогулки с другом в стамбульском районе Сисли 14 ноября, сообщает агентство DHA.На месте происшествия были обнаружены гильзы. Сам момент убийства попал на камеры скрытых камер.Молави помогал вести канал в Telegram под названием "Черный ящик", который публиковал обвинения в коррупции против членов правительства, судебных и разведывательных служб и утверждал, что имеет контакты в Революционной гвардии.Турецкая полиция сообщает DHA, что расследование продолжается, и в настоящее время у них нет информации о происхождении Молави. Известно, что иранские разведывательные службы имеют значительное присутствие в Турции, где живут многие изгнанные иранцы.