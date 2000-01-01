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Убийство сирийца бойцами ЧВК: РФ все проверит 25.11 17:30   MIGnews.com

Убийство сирийца бойцами ЧВК Вагнер: РФ все проверит

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что специальные службы видели сообщения о том, что якобы российские бойцы одной из частных военных компаний жестоко убили сирийца, дезертировавшего из правительственной армии. По словам Пескова, все эти сообщения будут проанализированы, в том числе степень их достоверности и затем принято решение.

"Тут не нужен какой-то особенный режим, система работает и отслеживает подобные ситуации", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не стоит ли взять расследование этого дела на особый контроль, пишет пресс-служба.

У представителя Кремля также спросили, знает ли он, что результаты журналистского расследования показали, что один из участников той казни сейчас организует для школьников соревнования во Дворце творчества в Брянске.

"Если существуют вопросы, то сначала надо проверить, работает он (участник видео) или не работает, этот человек или другой человек", - сказал Песков.

Ранее Песков заявлял, что в любом случае эти кадры не касаются российских военных и операции в Сирии. Он также отметил, что самое видео очень шокирующее, но Кремль не может судить, насколько оправданы выводы журналистов о виновности конкретных людей.


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