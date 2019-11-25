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Миссия ЕС по наблюдению за Персидским заливом осядет в ОАЭ 25.11 13:07   MIGnews.com

Миссия ЕС по наблюдению за Персидским заливом осядет в ОАЭ

Европейская морская миссия по наблюдению за водами Персидского залива разместится на французской военно-морской базе в ОАЭ, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.

В Персидском заливе с мая обострилась напряженностьпосле череды нападений на нефтяные танкеры, в которых США и их союзники обвинили Тегеран. Иран отрицает обвинения.

Иран, однако, признал, что сбил американский беспилотник в июне за то, что якобы пролетал над его территориальными водами. Вашингтон настаивал на том, что самолет находился в международном воздушном пространстве.

"Мы официально договорились о том, что командный центр европейской инициативы по наблюдению за морем будет находиться на территории ОАЭ", - заявила Парли.

Миссией будут руководить 10-15 сотрудников, размещенных на французской военно-морской базе в Абу-Даби, которые будут "способствовать обеспечению максимально возможной безопасности морского судоходства в Персидском заливе", пишет TheDefensePost.

Парли не назвала страны, которые будут участвовать в миссии, заявив, что некоторые все еще ждут, пока их парламенты ратифицируют свое участие в этой инициативе.


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