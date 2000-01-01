25.10 10:20 MIGnews.com

В МО РФ сообщили о переброске в Сирию полицейских из Чечни

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Министерство обороны РФ сообщило о дополнительной переброске военных полицейских в Сирию. Из Чечни в Арабскую Республику переброшено около трехсот сотрудников военной полиции. Им предстоит выполнить спецзадачи в тридцатикилометровой на сирийско-турецкой границе.Уточняется, что в Сирии военные полицейские из России будут обеспечивать безопасность населения, поддерживать правопорядок и патрулировать назначенные районы, пишет пресс-служба.Кроме того, они помогут при выводе курдских отрядов самообороны вместе с вооружением на тридцать километров от границы.