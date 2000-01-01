25.10 11:22 MIGnews.com
В Японии украли бриллиант в 50 карат с выставки
В японском городе Йокогама с ювелирной выставки похитили бриллиант в 50 карат, стоимость которого составляет около $1,8 млн.
Пропажу обнаружили только перед закрытием выставки. Витрина стояла открытой, а бриллианта уже не было. Полиция не исключает версии, что у похитителей были сообщники среди сотрудников зрительного зала.
Полиция предполагает, что кража произошла быстро и у похитителей могли быть сообщники среди сотрудников выставочного зала. Ведется расследование.
Поделиться
Все по теме
Комментарии