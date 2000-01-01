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В Японии украли бриллиант в 50 карат с выставки 25.10 11:22   MIGnews.com

В Японии украли бриллиант в 50 карат с выставки

В японском городе Йокогама с ювелирной выставки похитили бриллиант в 50 карат, стоимость которого составляет около $1,8 млн.

Пропажу обнаружили только перед закрытием выставки. Витрина стояла открытой, а бриллианта уже не было. Полиция не исключает версии, что у похитителей были сообщники среди сотрудников зрительного зала.

Полиция предполагает, что кража произошла быстро и у похитителей могли быть сообщники среди сотрудников выставочного зала. Ведется расследование.


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