25.10 11:22 MIGnews.com

В Японии украли бриллиант в 50 карат с выставки

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В японском городе Йокогама с ювелирной выставки похитили бриллиант в 50 карат, стоимость которого составляет около $1,8 млн.Пропажу обнаружили только перед закрытием выставки. Витрина стояла открытой, а бриллианта уже не было. Полиция не исключает версии, что у похитителей были сообщники среди сотрудников зрительного зала.Полиция предполагает, что кража произошла быстро и у похитителей могли быть сообщники среди сотрудников выставочного зала. Ведется расследование.