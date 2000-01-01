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Угрозы в адрес мальчика-еврея стоили школьнику тюрьмы | Фото:25.10 08:45   MIGnews.com

Угрозы в адрес мальчика-еврея стоили школьнику тюрьмы

Полиция арестовала в австралийском городе Виктория подростка, которого подозревают в угрозах в адрес 12-летнего мальчика-еврея, которого недавно заставили целовать ботинок мусульманского ученика, и его матери.

16-летнему парню, имя которого не называется, предъявлены обвинения в преследованиях, домогательствах и угрозе убийства, сообщает интернет-издание The Jerusalem Post.

По данным издания, подросток, который уже находится под арестом, предположительно предстанет перед судом по делам несовершеннолетних в ноябре.

Отметим, угрозы в адрес ребенка и его матери посыпались после того, как по всему миру разлетелись фотографии 12-летнего ребенка, которого старшеклассники заставили на коленях целовать обувь одноклассника-мусульманина. В одном из сообщений мальчика угрожали зарезать, и интересовались, не "задумывался ли он о самоубийстве".

Ребенок вынужден был прекратить учебу в пригороде Мельбурна – Челтенхэме и поступить в еврейскую школу.


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