25.10 21:17 MIGnews.com
Волна смертельных ДТП в Израиле: четверо погибших
В пятницу, 25 октября, в результате ДТП по всей стране погибли четверо израильтян, в том числе двое подростков, которых сбили машины.
Об этом сообщает The Times of Israel
.
В частности, в Ашдоде был сбит 15-летний мальчик на электросамокате. Медработники "Маген Давид Адом" доставили его в тяжелом состоянии в городскую больницу Ассута, где ребенок скончался.
До этого 14-летний подросток на электрическом велосипеде был сбит в северной части Израиля недалеко от города Дейр-эль-Асад. Мальчик был доставлен в больницу в городе Нагария, а затем скончался.
В Иерусалиме в результате столкновения мотоцикла с машиной скончался 30-летний мужчина. Еще три человека были доставлены в больницу с легкими травмами. Среди пострадавших – два ребенка.
Также в результате аварии погиб 25-летний мужчина на шоссе Аялон в центральной части Израиля. Водитель, сбивший человека, скрылся с места происшествия.
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