25.10 19:58 MIGnews.com

Протесты в Ираке вспыхнули с новой силой: 8 жертв

Less than 6 hours ago Iraq's PM promised no excessive force would be used. Keep in mind these are unarmed protesters only shielding themselves with Iraqi flags. pic.twitter.com/BMMCMh2tyU — Rasha Al Aqeedi (@RashaAlAqeedi) October 25, 2019

From top of the Turkish Restaurant in #Baghdad. This building has been the headquarter for governmental officials to watch, give orders to attack the peaceful protesters and shoot them for 10 years. But as you see now it's occupied by the protesters #insm_iq#iraq pic.twitter.com/sKSbyfWXdr — Hamzoz 🇺🇸🇮🇶 حمزوز (@Hamzoz) October 25, 2019

#IraqProtests: “We want a new Iraq, a country we believe in, we want reassurance, democracy, and freedom.”



🚨Live blog: https://t.co/kxw1ZDoSPL pic.twitter.com/UDXLmWtWLH — Rudaw English (@RudawEnglish) October 25, 2019

Excessive tear gas was used in #Baghdad and tens of protesters are taken to hospitals near by #Iraq pic.twitter.com/7vseZ0ohsf — Steven nabil (@thestevennabil) October 25, 2019

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В пятницу, 25 октября, в ходе массовых антиправительственных протестов в Багдаде (Ирак) погибли в общей сложности восемь демонстрантов.По данным The Times of Israel , впервые появились сообщения о применении боевых патронов.Уточняется, что митинги стартовали рано утром: сотни людей собрались на легендарной площади Тахрир, куда демонстранты начали стягиваться еще с вечера. В пятницу митингующие собрались под правительственными учреждениями и посольствами, но силы безопасности применили средства разгона."Два демонстранта погибли. По предварительной информации, в их голову или лицо попали баллоны со слезоточивым газом", – рассказал член Комиссии по правам человека Ирака Али Баяти.По его словам, еще около 100 человек были ранены. Тем временем, в южном городе Эн-Насирия (административный центр провинции Ди-Кар в 350 км южнее Багдада) еще пять человек были застрелены и 18 получили ранения. Восьмой протестующий умер от ожогов, полученных во время нескольких офисов политических партий.