Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Греков чуть не потравили ураном | Фото:26.10 01:19   MIGnews.com

Греков чуть не отравили ураном

Власти муниципалитета Волви на севере Греции предостерегли десятки жителей от потребления водопроводной воды после обнаружения высокого уровня урана в скважине.

Об этом сообщает на Ekathimerini.

В частности, 50 жителям села в муниципалитете Волви Микрокоми порекомендовали отказаться от проточной воды и использовать только бутилированную, поскольку проверки продолжаются.

Попадание радиоактивного вещества в организм могло критически сказаться на здоровье населения. Власти проверяют и другие скважины в этом районе.

"Мы осматриваем другие скважины в этом районе и находимся в постоянном контакте с органами здравоохранения. Если мы не найдем решения, то будем транспортировать воду в Микрокоми по трубе из соседнего села", – уточнил мэр Волви Диамантис Лиамас.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:12
Эрдоган будет судиться с журналистами из-за "оскорбления"
23:29
Во Франции дали добро на употребление марихуаны в медцелях
22:20
СБ США вызвали на допрос рэпера Eminem из-за песни о Трампе
21:59
Гутерриш о протестах по всему миру: нарастает угроза
21:41
Патрушев: зарубежные спецслужбы ищут слабые места РФ
21:17
Волна смертельных ДТП в Израиле: четверо погибших
20:57
Протесты в Ливане: сторонники Хизбаллы избили демонстрантов
20:27
Эминема допросили спецслужбы из-за песен о Трампе
20:15
Мятежи на границе с Газой: 50 пострадавших
19:58
Протесты в Ираке вспыхнули с новой силой: 8 жертв
19:33
В ЦАР хотят больше российского оружия и базу
19:14
Украина откроет в Иерусалиме офис инноваций
18:53
Соперницы помогли футболистке надеть хиджаб посреди матча  
18:19
Появились новые подробности о долгожданном iPhone SE 2
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus