26.10 01:19 MIGnews.com

Греков чуть не отравили ураном

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Власти муниципалитета Волви на севере Греции предостерегли десятки жителей от потребления водопроводной воды после обнаружения высокого уровня урана в скважине.Об этом сообщает на Ekathimerini.В частности, 50 жителям села в муниципалитете Волви Микрокоми порекомендовали отказаться от проточной воды и использовать только бутилированную, поскольку проверки продолжаются.Попадание радиоактивного вещества в организм могло критически сказаться на здоровье населения. Власти проверяют и другие скважины в этом районе."Мы осматриваем другие скважины в этом районе и находимся в постоянном контакте с органами здравоохранения. Если мы не найдем решения, то будем транспортировать воду в Микрокоми по трубе из соседнего села", – уточнил мэр Волви Диамантис Лиамас.