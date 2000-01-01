25.10 21:41 MIGnews.com

Патрушев: зарубежные спецслужбы ищут слабые места РФ

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев сообщил, что зарубежные спецслужбы ведут работу по выявлению слабых мест в информационной системе России. Это делается в связи с тем, что они намерены совершить массированные кибератаки.В частности, основными целями остаются объекты критической информационной инфраструктуры. Это создает реальные угрозы национальной безопасности, утверждает он.По словам Патрушева,По его словам, ни одного теракта в Сибири не было допущено в 2019 году. Кроме того, в Сибирском федеральном округе выросло число объектов топливно-энергетического комплекса. Их антитеррористическая защищенность полностью соответствует требованиям.Однако Патрушев подчеркнул, что их доля в общем количестве объектов ТЭК пока остается невысокой.Кроме того, он отметил, что в сферах транспорта, связи и энергетики недостаточно эффективно идет переход на отечественное программное обеспечение.