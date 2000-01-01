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Мужчина при загадочных обстоятельствах погиб на шоссе Аялон | Фото:25.10 12:59   MIGnews.com

Мужчина при загадочных обстоятельствах погиб на шоссе Аялон

Утром пятницы, 25 октября, на шоссе Аялон (шоссе 20) возле развязки Хоф ха-Шарон при загадочных обстоятельствах погиб 24-летний израильтянин.

Об этом сообщает интернет-издание The Jerusalem Post со ссылкой на данные медиков.

"На правой стороне дороги лежал мужчина, который не подавал признаков жизни. Проведя медицинский осмотр нам не оставалось ничего иного, кроме как огласить время смерти", - рассказал медработник Элад Дери.

Предварительный осмотр места происшествия свидетельствует, что молодой человек сначала сам попал в аварию, а его автомобиль слетел в канаву на обочине. Вероятно, когда он вернулся на дорогу, чтобы позвать на помощь, мужчину сбило проезжавшее мимо авто, которое предположительно скрылось с места происшествия.

Пока неясно, погиб ли парень в результате наезда другого авто, либо же он получил смертельные травмы, когда его машина слетела в кювет.


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