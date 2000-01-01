26.09 00:01 MIGnews.com

В Индии разбился истребитель "МиГ-21"

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Неподалеку от индийской авиабазы Гвалиор разбился истребитель "МиГ-21". Самолет является активной боевой единицей военно-воздушных сил Индии. Об этом сообщает газета "Hindustan Times".Инцидент произошел во время тренировочного полета. По информации, у летательного средства были проблемы с момента взлета. Спустя несколько минут истребитель стал падать.К счастью, пилоты успели катапультироваться. Точных причин аварии следствие пока не называет. На данный момент на месте катастрофы ведется расследования для выяснения деталей крушения.