26.09 00:01 MIGnews.com
В Индии разбился истребитель "МиГ-21"
Неподалеку от индийской авиабазы Гвалиор разбился истребитель "МиГ-21". Самолет является активной боевой единицей военно-воздушных сил Индии. Об этом сообщает газета "Hindustan Times".
Инцидент произошел во время тренировочного полета. По информации, у летательного средства были проблемы с момента взлета. Спустя несколько минут истребитель стал падать.
К счастью, пилоты успели катапультироваться. Точных причин аварии следствие пока не называет. На данный момент на месте катастрофы ведется расследования для выяснения деталей крушения.
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