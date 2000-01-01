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В Индии разбился истребитель `МиГ-21` 26.09 00:01   MIGnews.com

В Индии разбился истребитель "МиГ-21"

Неподалеку от индийской авиабазы Гвалиор разбился истребитель "МиГ-21". Самолет является активной боевой единицей военно-воздушных сил Индии. Об этом сообщает газета "Hindustan Times".

Инцидент произошел во время тренировочного полета. По информации, у летательного средства были проблемы с момента взлета. Спустя несколько минут истребитель стал падать.

К счастью, пилоты успели катапультироваться. Точных причин аварии следствие пока не называет. На данный момент на месте катастрофы ведется расследования для выяснения деталей крушения.


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