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Теракт в Израиле: появилось видео нападения | Фото:25.09 20:57   MIGnews.com

Теракт в Израиле: появилось видео нападения

В сети опубликовали первые видео с камер наблюдения, которые зафиксировали ножевую атаку на шоссе 443, которое пересекает Иудею и Самарию.

В частности, на ролике можно заметить, как террорист наносит удар молодой женщине. После этого на место происшествия бегут люди. Как известно, нападавший нейтрализован и арестован.


Напомним, что в результате инцидента был арестован 14-летний палестинский подросток, и полиция заявляет, что расследует инцидент как возможный терроризм.

Медик, прибывший на место происшествия, рассказал, что пострадавшая женщина была в полном сознании. Она получила рану в плечо. Сейчас она находится в стабильном состоянии в больнице.

На происшествие отреагировал депутат Йоав Бен-Цура (ШАС). "Мы сделаем все возможное, чтобы урегулировать инцидент. Желаем скорейшего выздоровления раненым. С террористом нужно обращаться жестко и бескомпромиссно. Он и такие, как он, должны жить в страхе", – сказал Бен-Цур.


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