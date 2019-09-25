Теракт в Израиле: появилось видео нападения

Напомним, что в результате инцидента был арестован 14-летний палестинский подросток, и полиция заявляет, что расследует инцидент как возможный терроризм.
Медик, прибывший на место происшествия, рассказал, что пострадавшая женщина была в полном сознании. Она получила рану в плечо. Сейчас она находится в стабильном состоянии в больнице.
На происшествие отреагировал депутат Йоав Бен-Цура (ШАС). "Мы сделаем все возможное, чтобы урегулировать инцидент. Желаем скорейшего выздоровления раненым. С террористом нужно обращаться жестко и бескомпромиссно. Он и такие, как он, должны жить в страхе", – сказал Бен-Цур.