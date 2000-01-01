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Бен-Цур о нападении: террористы должны жить в страхе | Фото:25.09 18:48   MIGnews.com

Бен-Цур о нападении: террористы должны жить в страхе

Депутат Йоав Бен-Цура (ШАС) отреагировал на ножевую атаку на шоссе 443, которое пересекает Иудею и Самарию, в результате которого была ранена 20-летняя девушка.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Мы будем сделаем все возможное, чтобы урегулировать инцидент. Желаем скорейшего выздоровления раненым. С террористом нужно обращаться жестко и бескомпромиссно. Он и такие, как он, должны жить в страхе", – сказал Бен-Цур.

Напомним, что в результате инцидента был арестован 14-летний палестинский подросток, и полиция заявляет, что расследует инцидент как возможный терроризм.


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