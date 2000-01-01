25.09 18:30 MIGnews.com

Нападение в центре Израиля - полиция говорит о теракте

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Женщина получила ножевую рану на автобусной остановке возле перекрестка Шилат на шоссе 443, который пересекает Иудею и Самарию и проходит вблизи палестинских деревень, как сообщает Israel Hayom.В результате инцидента был арестован 14-летний палестинский подросток, и полиция заявляет, что расследует инцидент как возможный терроризм.Медик, прибывший на место происшествия, рассказал: «Когда мы прибыли в район, мы увидели 22-летнюю женщину на автобусной остановке. Она была в полном сознании и у нее была рана возле плеча. Мы немедленно оказали медицинскую помощь, а также, чтобы остановить кровотечение, мы обработали рану. На машине скорой помощи женщина была доставлена в больницу, сейчас она находится в стабильном состоянии. Террорист был обезврежен на месте происшествия силами безопасности ».Израильская полиция сообщила, что, к счастью, подразделение пограничной полиции, которое находилось поблизости, помогло задержать подозреваемого.