Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Скандал в армии: офицер ЦАХАЛ обвиняется в изнасиловании | Фото:25.09 17:30   MIGnews.com

Скандал в армии: офицер ЦАХАЛ обвиняется в изнасиловании

Старший офицер ЦАХАЛа обвиняется в сексуальном надругательстве над подчиненной, которое совершал неоднократно.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Уточняется, что овиняемый "десятки раз" нападал на коллегу на военной базе, где служил. Это происходило 18 месяцев, несмотря на попытки пострадавшей оказывать сопротивление.

Имя офицера не раскрывается из целей безопасности, так как это скандал в армии. Мужчину приговорят позднее.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:58
Укажет дату: стало известно, какое обещание готовит Аббас
16:40
Силы МАГАВ провели успешный рейд в арабской деревне
16:27
Вопрос с добычей нефти на саудовских НПЗ решен: что известно
15:45
Согласится ли Иран на "дополнения или поправки" к СВПД?
15:33
В Умани готовятся встречать десятки тысяч хасидов
14:21
США пригрозили Ирану усилением санкций
13:45
ООН предъявила Израилю очередные претензии
13:22
В Китае построили крупнейший в мире аэропорт
12:30
Эр-Рияд против ХАМАСа
12:21
Нетаниягу и Ганц единогласно поддержали Трампа
11:41
Эдельштейн – новым депутатам: Не забывайте, кто ваш босс
11:25
Названы условия для переговоров между Трампом и Рухани
10:46
Мощный взрыв в Турции: есть пострадавшие
10:30
ЦАХАЛ творит историю: женщина встала во главе эскадрильи
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus