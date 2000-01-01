25.09 17:30 MIGnews.com

Скандал в армии: офицер ЦАХАЛ обвиняется в изнасиловании

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Старший офицер ЦАХАЛа обвиняется в сексуальном надругательстве над подчиненной, которое совершал неоднократно.Об этом сообщает The Times of Israel.Уточняется, что овиняемый "десятки раз" нападал на коллегу на военной базе, где служил. Это происходило 18 месяцев, несмотря на попытки пострадавшей оказывать сопротивление.Имя офицера не раскрывается из целей безопасности, так как это скандал в армии. Мужчину приговорят позднее.