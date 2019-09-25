25.09 10:46 MIGnews.com

Мощный взрыв в Турции: есть пострадавшие

Adana Yüreğir'de özel harekat servisine düzenlenen bombalı saldırının mobese kaydı. Çok şükür şehidimiz yok. #Adana



PKK'yı ve PKK ile yol yürüyen kahpeleri kahru perişan et Allah'ım! pic.twitter.com/4IjJKpqzG9 — SON LAİK BÜKÜCÜ 🇹🇷 (@TheLaikYobaz) September 25, 2019

Kimisi hak aramak diyor,kimisi mücadele… Dağda bomba taşıyan katilin suçu,şehirde çiçek taşıyan destekçisiyle sempatikleşiyor. Kimisi inanıyor barış diyor,kimisi inanmasa da oy diyor oynuyor. Savaş diyen var mesela…Savaşın kuralı, savaşçının onuru olur. Bunun adı TERÖR! #Adana pic.twitter.com/vNQz17NVxq — Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) September 25, 2019

Dün Cumhurbaşkanımızın tarihi BM konuşmasının ardından böyle bir terör saldırısı sizce de manidar değil mi?



Çok şükür şehidimiz yok, Rabbim yaralılarımıza acil şifalar versin.



Terörü kutsayan ve terör unsurları ile kol kola girenlere lanet olsun🇹🇷#Adana pic.twitter.com/hXsPnsaczE — Abdurrahman UZUN (@uzunabdurrahman) September 25, 2019

#SONDAKİKA Adana Yüreğir'de çevik kuvvet servisinin geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Çok sayıda yaralı olduğu bilgisi veriliyor — Haber Global (@HaberGlobal) September 25, 2019

Adana'da çevik kuvvet servisine düzenlenen bombalı saldırıdan ilk görüntüler https://t.co/z0ZA6rcJa1 pic.twitter.com/DTunhsk4CR — T24 (@t24comtr) September 25, 2019

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