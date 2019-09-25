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Мощный взрыв в Турции: есть пострадавшие | Фото:25.09 10:46   MIGnews.com

Мощный взрыв в Турции: есть пострадавшие

В южном турецком городе Адана 25 сентября прогремел мощный взрыв, в результате которого были ранены пять человек.

В частности, самодельная взрывчатка сдетонировала в момент, когда по дороге ехал полицейский автобус, передает местная газета Haberturk.

"В результате взрыва четыре мирных жителя и один полицейский получили ранения. Их состояние расценивается, как удовлетворительное. Полученные ранения не угрожают их жизни", – сказал губернатор провинции Махмут Демирташ.


Пострадавших госпитализировали с места происшествия. Уточняется, что от взрыва пострадал гражданский транспорт, который в этот момент находился рядом.

Полиция уже квалифицировала происшествие, как теракт, в связи с чем силовые структуры Турции начали расследование.





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