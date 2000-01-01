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В Северной Македонии произошла экологическая катастрофа | Фото:25.09 07:00   MIGnews.com

В Северной Македонии произошла экологическая катастрофа

Власти Северной Македонии временно остановили работу металлургического предприятия ArcelorMittal Skopje после экологической катастрофы, которая повлекла за собой загрязнение реки Вардар.

Об этом сообщает авторитетное издания Republika.

Как стало известно, в результате аварии на производстве в реку попали сточные воды со значительным содержанием железа и кислоты. В свою очередь, ил красновато-желтого цвета окрасил часть реки и вызвал массовую гибель рыбы.

Государственная экологическая инспекция Северной Македонии приняла экстренное решение о прекращении работы предприятия на три месяца. Компании грозит штраф от 70 тысяч до 100 тысяч евро. Существует вероятность, что руководство предприятия будет привлечено к уголовной ответственности.


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