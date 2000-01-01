25.09 07:00 MIGnews.com

В Северной Македонии произошла экологическая катастрофа

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Власти Северной Македонии временно остановили работу металлургического предприятия ArcelorMittal Skopje после экологической катастрофы, которая повлекла за собой загрязнение реки Вардар.Об этом сообщает авторитетное издания Republika.Как стало известно, в результате аварии на производстве в реку попали сточные воды со значительным содержанием железа и кислоты. В свою очередь, ил красновато-желтого цвета окрасил часть реки и вызвал массовую гибель рыбы.Государственная экологическая инспекция Северной Македонии приняла экстренное решение о прекращении работы предприятия на три месяца. Компании грозит штраф от 70 тысяч до 100 тысяч евро. Существует вероятность, что руководство предприятия будет привлечено к уголовной ответственности.