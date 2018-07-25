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В сеть выложен клип со сбитым Израилем сирийским самолетом 25.07 10:10   MIGnews.com

В сеть выложен клип со сбитым Израилем сирийским самолетом

В социальных сетях появился клип, на котором видны остатки сбитого 24 июля Израилем сирийского истребителя -бомбардировщика Су-22.

Самолет упал в районе Ярмук, где сирийская армия ведет бои с террористами ISIS.

В клипе видны дымящиеся остатки самолета и разбегающиеся в панике люди.

В сирийских СМИ утверждают, что Израиль сбил самолет ради того, чтобы сирийский пилот попал в плен ISIS, и террористы могли бы использовать его в качестве козыря в переговорах с правительством.

Сирийский канал Al-Ikhbariya TV сообщил о том, сирийские силы вышли к израильской границе на Голанских высотах после того, как выбили из приграничной зоны мятежников и террористов ISIS.

Камеры канала показали израильский наблюдательный пост в 400 метрах от сирийских солдат.

В последние 24 часа военно-космические силы России совершили 80 боевых вылетов данном районе.

Российская сторона, по данным газеты Маарив, заявила, что сирийский пилот "не совершил провокации" и выразила протест в связи с тем, что самолет был сбит во время выполнения боевого задания против ISIS Подробнее об этом можно прочитать в материале "Россия возмущена перехватом сирийского Су-22 над Голанскиим высотами".

Сирийцы сейчас проводят военную операцию по уничтожению последнего оплота на стыке границ Сирии, Иордании и Израиля. После того, как он будет уничтожен, Асад полностью восстановит контроль над границей и над сирийской части Голанских высот.


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