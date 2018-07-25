25.07 10:10 MIGnews.com
В сеть выложен клип со сбитым Израилем сирийским самолетом
В социальных сетях появился клип, на котором видны остатки сбитого 24 июля Израилем сирийского истребителя -бомбардировщика Су-22.
Самолет упал в районе Ярмук, где сирийская армия ведет бои с террористами ISIS.
В клипе видны дымящиеся остатки самолета и разбегающиеся в панике люди.
В сирийских СМИ утверждают, что Израиль сбил самолет ради того, чтобы сирийский пилот попал в плен ISIS, и террористы могли бы использовать его в качестве козыря в переговорах с правительством.
Сирийский канал Al-Ikhbariya TV сообщил о том, сирийские силы вышли к израильской границе на Голанских высотах после того, как выбили из приграничной зоны мятежников и террористов ISIS.
Камеры канала показали израильский наблюдательный пост в 400 метрах от сирийских солдат.
В последние 24 часа военно-космические силы России совершили 80 боевых вылетов данном районе.
Российская сторона, по данным газеты Маарив, заявила, что сирийский пилот "не совершил провокации" и выразила протест в связи с тем, что самолет был сбит во время выполнения боевого задания против ISIS Подробнее об этом можно прочитать в материале
"Россия возмущена перехватом сирийского Су-22 над Голанскиим высотами"
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Сирийцы сейчас проводят военную операцию по уничтожению последнего оплота на стыке границ Сирии, Иордании и Израиля. После того, как он будет уничтожен, Асад полностью восстановит контроль над границей и над сирийской части Голанских высот.
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