25.07 09:29 MIGnews.com
Тело сбитого Израилем пилота Су-22 – у ISIS
Боевики террористической организации "Исламское государство" захватили тело сирийского пилота, чей самолет был сбит Израилем
24 июля, сообщает Reuters со ссылкой на "несирийский источник".
Как заявил собеседник агентства, истребитель Су-22, сбитый запущенными ЦАХАЛом ракетами Patriot, разбился на части юго-запада Сирии, которая находится под контролем у террористов ISIS.
Напомним, что войска Башара Асада продолжают сражаться – стоит отметить, что небезуспешно – с оттесненными к израильской границе исламистами и мятежниками.
Ранее сирийский военный источник российского портала Sputnik сообщил, что пилот, полковник Омран Мари, погиб
. О судьбе второго пилота ничего неизвестно.
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