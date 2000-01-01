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Тело сбитого Израилем пилота Су-22 – у ISIS 25.07 09:29   MIGnews.com

Тело сбитого Израилем пилота Су-22 – у ISIS

Боевики террористической организации "Исламское государство" захватили тело сирийского пилота, чей самолет был сбит Израилем 24 июля, сообщает Reuters со ссылкой на "несирийский источник".

Как заявил собеседник агентства, истребитель Су-22, сбитый запущенными ЦАХАЛом ракетами Patriot, разбился на части юго-запада Сирии, которая находится под контролем у террористов ISIS.

Напомним, что войска Башара Асада продолжают сражаться – стоит отметить, что небезуспешно – с оттесненными к израильской границе исламистами и мятежниками.

Ранее сирийский военный источник российского портала Sputnik сообщил, что пилот, полковник Омран Мари, погиб. О судьбе второго пилота ничего неизвестно.
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