Помочь людям узнать Израиль

Проект "Общины" был создан семь лет назад для того, чтобы помочь русскоязычным израильтянам приблизиться к израильской и еврейской самоидентификации. Проект прикладывает усилия для того, чтобы у людей возникло ощущение большей причастности к жизни израильского общества, помочь преодолеть сложности вхождения в новую страну и поддержать тех, кто попал в непростые жизненные ситуации. Одна из основных задач "Общин" - способствовать возрождению настоящих еврейских ценностей, взаимопомощи и взаимоуважения между людьми. Сегодня наши общины действуют уже в 11 городах Израиля, и ежегодно в деятельности проекта принимают участие свыше 50 000 человек и мы надеемся, что в ближайшем году это число еще больше увеличится.
Проект уделяет особое внимание поддержке семейных ценностей, но при этом наши мероприятия рассчитаны на все возраста и привлекают людей и пенсионного возраста, и молодежь, и даже детей и подростков. И это не удивительно - для участников проекта организуют всевозможные встречи, концерты и экскурсии по стране, занятия для матерей-одиночек, выступления детских театров и лекции по истории. Мы поддерживаем клубы пенсионеров и женские клубы, проводим курсы взаимопомощи, занимаемся помощью родителям и многое, многое другое.
В каждой из общин регулярно проводятся встречи, на которые люди приходят целыми семьями для того, чтобы просто пообщаться, или встретить вместе еврейские праздники или же провести встречу субботы. Поговорить о повседневных делах и обсудить недельную главу Торы. Для желающих - организованы курсы гиюра. Каждый занимается тем, что ему близко и интересно.
Среди наших координаторов - и люди светские, и люди, соблюдающие традиции. Мы стараемся сделать так, чтобы всем участникам проекта стало комфортнее жить в Израиле. И чтобы им было приятно и удобно общаться друг с другом.
Мы никогда не допустим навязывания религиозных правил тем, кто этого не хочет. Но и не допустим, чтобы участники наших мероприятий оскорбляли бы чувства верующих и демонстративно нарушали бы субботу, например. Взаимоуважение - вот самое, пожалуй, важное слово. Если люди светские захотят приехать в субботу на наше мероприятие, - мы примем их, и они могут приехать и на своей машине, и с телефоном. Но они должны будут уважать требования еврейской традиции и чувства своих религиозных друзей. Если сравнивать деятельность "Общин" и ХАБАДа, то огромная разница между нами в том, что если репатриант попадет на мероприятие ХАБАДа, ему будут рады, но все будет происходить по правилам ХАБАДа. То есть человек будет ощущать себя желанным - но гостем, а не хозяином. В этом коренное отличие! Мы открыты для общения, мы приглашаем людей для того, чтобы помочь им разобраться в своем внутреннем мире, в существующих проблемах, найти точки соприкосновения между каждым участником и всей общиной. Мы хотим приблизить людей к Израилю, к еврейским ценностям и ни в коем случае не ставим задачей возвращение репатриантов в лоно религии. Вовсе нет. Мы горды тем, что нет больше ни одной подобной общеизраильской организации, в которой участники проекта чувствуют себя не гостями, а хозяевами. Теми, кто определяет и форму и во многом содержание деятельности проекта. Настоящими хозяевами. Поэтому проект и развивается так успешно, - людям это интересно и привлекает их.
В 2017 году правительство Израиля признало проект "Общины" как всеизраильскую организацию новых репатриантов, нас пригласили принимать участие в мероприятиях Израильского института демократии.
В 2018 году стартовал общенациональный проект, который мы ведем при поддержке канцелярии премьер-министра под названием "Община поддерживает ульпаны", в рамках которого будет продолжена работа по сближению светских и религиозных израильтян - и это огромная честь и шаг вперед для проекта.
Работы впереди еще много - и мы рады, что "Общины" растут, развиваются и мы можем помогать людям.