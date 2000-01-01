25.07 06:57 MIGnews.com

Сегодня: жара в Израиле достигнет максимума

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Израильские синоптики сообщают о том, что сегодня, 25 июля, жара в Израиле “достигнет пика”, и что над страной прокатятся “сильные и экстремально сильные волны зноя”.Метеорологическая служба издала предупреждение о высокой степени опасности риска пожаров в горных районах и долинах.Ожидается, что температура воздуха в Кацрин достигнет 37 градусов, в Цфате - 35, Нацерете -35, Хайфе - 33, Афуле - 40, Бейт-Шан - 44, Тверии - 43, Тель-Авиве - 35, Ашдоде - 33, Лоде - 39, Иерусалиме - 36, на Мертвом море - 45, в Беэр-Шеве - 41, Эйлате - 44.Ввиду крайней жары управление аэропортов распространило предупреждение о возможных сбоях в работе аэропорта Бен-Гурион. Решено усилить команды грузчиков аэропорта.Синоптики обещают значительное облегчение и снижение температуры воздуха завтра, 26 июля.