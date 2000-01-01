25.07 06:44 MIGnews.com

Три человека пострадали при пожаре в жилом доме в Иерусалиме

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Сильный пожар начался в жилом доме в Иерусалиме, в квартале Бейт Исраэль.На тушении пожара заняты пять пожарных бригад.На настоящий момент известно, что пострадали три человека ю 80-летняя женщина и ее 30-летний сын находятся в критическом состоянии, еще один человек получил легкие ранения.Пожарные сообщили о том, что ситуация находится под контролем. Начато расследование причин возгорания.