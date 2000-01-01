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Nakonu.com
25.07 23:27 MIGnews.com
Сирены воздушной тревоги в Шар ха Негев
Сирены воздушной тревоги слышны в районе Шар ха Негев и Сдот Негев. Информация о падении ракет уточняется
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