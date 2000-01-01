25.07 21:45 MIGnews.com
Приостановлены поиски снарядов, прилетевших из Сирии
В ходе пятичасовой операции полиция не обнаружила снаряды, прилетевшие из Сирии на территорию Израиля. Правоохранители прочесали местность поблизости пляжа Гофра и в районе Кинерета.
С наступлением сумерек было решено приостановить поиски, которые продолжатся завтра утром с восходом солнца. Также полиция установила прибрежные защитные полосы.
В среду вечером, 25 июля, две сирийские ракеты упали Кинерет, одна из них взорвалась. Никто в результате инцидента не пострадал. Отдыхающие во время выбежали из воды.
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