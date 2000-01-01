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25.07 19:54   MIGnews.com

Более ста человек стали жертвами теракта в Сирии

Количество погибших возросло до 150 человек в результате теракта в Сирии. Серия террористических атак ISIS потрясла друзское губернаторство Суэйда на юге Сирии.

Три мощных взрыва раздались в городе Суэйда, затем были слышны взрывы к востоку и северу от города в среду, 25 июля. Точное количество пострадавших неизвестно.

Власти Сирии заявили, что двух смертников застрелили до того, как они успели подорваться.


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