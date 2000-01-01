25.07 18:50 MIGnews.com
Солдат ЦАХАЛа потеряла сознание от теплового удара
Военнослужащая ЦАХАЛа потеряла сознание от теплового удара в среду, 25 июля. Инцидент произошел во время прохождения курса молодого бойца на базе в Араве.
Девушку доставили в больницу. Состояние солдата оценивается как легкое. Из-за высокой температуры воздуха в ЦАХАЛе приостановили проведение всех занятий, связанных с физическими нагрузками.
Сегодня в Израиле день экстремальной жары, которая также стала причиной возгораний в некоторых районах страны.
Поделиться
Все по теме
Комментарии