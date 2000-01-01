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Сирена воздушной тревоги на Голанах25.07 18:24   MIGnews.com

Сирена воздушной тревоги на Голанах

Сирена воздушной тревоги вновь насторожили жителей населенных пунктов регионального совета Голан. Система оповещения о ракетных обстрелах сработала около 17.00 в среду, 25 июля.

Отметим, третий день подряд на севере Израиля звучит сирена. В пресс-службе ЦАХАЛа сообщили, что в сторону государства был зафиксирован запуск, из-за чего и сработали сирены. Скорее всего, речь идет о запуске, связанном с проходившими боями на территории Сирии.

Жителям разрешили вернутся в свои дома из бомбоубежищ.

ЦАХАЛ проверяет подозрения, что ракета могла упасть в озеро Кинерет.


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