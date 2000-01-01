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Фото из Twitter: JonathanNBCLA 26.07 05:41   MIGnews.com

Вандал разбил звезду Трампа на "Аллее славы" в Голливуде

Журналист Джонатан Гонсалес опубликовал фото с разбитой звездой президента США Дональда Трампа на голливудском бродвее, отметив, что стал очевидцем акта вандализма со стороны мужчины, который позже сам сдался полиции.

"Так что это снова произошло ... кто-то использовал пикап, чтобы уничтожить звезду Дональда Трампа на Аллее славы. Тем не менее, пытаясь узнать больше, мы узнали, что она несколько раз подвергалась вандализму, просто никогда на таком уровне", - сказал он.


"Множество людей, включая полицию, рассказали мне, что мужчина подошел с гитарой и вытащил топор. Затем он сам вызвал полицию, чтобы сообщить об этом, но покинул место происшествия, прежде чем они приехали. Теперь его нигде не найти", - добавил позже Гонсалес.

Полиция Лос-Анджелеса подтвердила, что вандал сам вызвал хранителей правопорядка.

Ранее мужчина в форме работника службы по уборке улиц разбивал звезду Трампа кувалдой, после этого она была восстановлена.


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