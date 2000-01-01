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Фото из архива 25.07 17:01   MIGnews.com

В результате теракта в Пакистане погибло более 30 человек

В пакистанском городе Кветта, провинция Белуджистан, мужчина взорвал себя у избирательного участка в момент проведения парламентских выборов, в результате теракта погиб, по меньшей мере, 31 человек. Об этом сообщили на DW.

Эксперты полагают, что целью нападения был полицейский автомобиль. Несмотря на 800 тысяч хранителей порядка, обеспечивающих дозор около избирательных участков по всей стране, по всей стране сегодня жертвами насилия стали около 200 человек, террористические организации пытаются привлечь к себе внимание в связи с политическим процессом.

На места 342 депутатов претендуют около 12 тысяч кандидатов от 30 политических партий. Фаворитами считают "Пакистанскую мусульманскую лигу" и "Движение за справедливость".


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