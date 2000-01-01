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ЦАХАЛ назвал имя солдатки, сбившей сирийский Су-22 | Фото: пресс-служба ЦАХАЛа25.07 15:07   MIGnews.com

ЦАХАЛ назвал имя солдатки, сбившей сирийский Су-22

Руководство Армии обороны Израиля приняло решение опубликовать имя военнослужащего, а точнее военнослужащей, которая 24 июля сбила сирийский истребитель Су-22, нарушивший воздушное пространство страны.

Как пишет Jerusalem Post, это командир батареи ПВО Patriot при 138-ом батальоне Армии обороны Израиля, капитан Ор Нааман.



Вдобавок к сбитому самолету, именно эта солдатка уничтожила сирийский беспилотник, который около двух недель назад был сбит к югу от Галилейского моря.


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