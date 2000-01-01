ЦАХАЛ назвал имя солдатки, сбившей сирийский Су-22
Руководство Армии обороны Израиля приняло решение опубликовать имя военнослужащего, а точнее военнослужащей, которая 24 июля сбила сирийский истребитель Су-22, нарушивший воздушное пространство страны.
Как пишет Jerusalem Post, это командир батареи ПВО Patriot при 138-ом батальоне Армии обороны Израиля, капитан Ор Нааман.
ותודה לסרן אור נעמן, מפקדת סוללת טילי הפטריוט בביריה מגדוד 138 של מערך ״יהלום״ של ההגנה האווירית בחיל האוויר שפיקדה על הארוע היום בגולן. הפלה שנייה שלה בתוך שבועיים לאחר שב11.7 הפילה מל״ט סורי בגולן. pic.twitter.com/ZxQsnH3vb5