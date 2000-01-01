Мышелову МИД Британии надоели мыши

Курьезный случай произошел с котом по кличке Палмерстон, который служит британскому Министерству иностранных дел – его застукали с утенком в пасти.
Палмерстон часто заставали во время схваток с Ларри - котом из офиса британского премьера, но ранее он не проявлял интереса к птицам. Палмерстон пересек улицу Уайтхолл, держа в зубах утенка, которого он успел утащить из-под носа матери между Даунинг-стрит и парком Сент-Джеймс.
Кот был замечен с этой добычей вскоре после появления нового главы МИД Джереми Ханта, о назначении которого стало известно 9 июля, пишет The Sun.
У кота есть свой собственный Twitter-аккаунт, на который подписаны более 65 тысяч пользователей. Его главным конкурентом является Ларри, обитающий на Даунинг-стрит, 10.