25.07 13:56 MIGnews.com

Умер последний сбежавший из Освенцима узник

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Ушел из жизни Герман Шайн, который считался последним живым узником концлагеря "Освенцим", которому удалось оттуда сбежать. Как сообщает JTA, он скончался 23 июня в возрасте 96 лет.Шайн родился в еврейской семье в Берлине 4 октября 1922 года. Его настоящее имя – Мендель Шингешихт.В 1939 году его арестовали и вместе с 1,7 тыс. польских евреев отправили в концентрационный лагерь Заксенхаузен, а в октябре 1942 года перевели в Освенцим.Вместе с Германом весь этот путь проделал и его друг детства Макс Дриммер. Выжить им удалось лишь прикинувшись кровельщиками и действительно научившись строить и чинить крыши. Этим они и занимались. В подлагере "Освенцим-III" они познакомились с польским рабочим Юзефом Вроной, с которым спланировали план побега.В ночь на 20 сентября 1944 года Дриммеру и Шайну удалось укрыться в канаве, а после покинуть лагерь и добраться до фермы Вроны в городе Гливице, расположенном в 16 километрах от них. Именно здесь они укрывались первые три месяца, пока Красная армия не освободила Польшу.После того, как им пришлось переместиться, двух мужчин приняли польские родственники другой узницы – Марианны, с которой Герман познакомился в Освенциме.Прожив с ними до окончания войны, Шайн вместе с Марианной уехали в Германию, где поженились. Позже вместе с Максом Дриммером и его женой они эмигрировали в Сан-Франциско, где Герман Шайн организовал достаточно успешную компанию Standard Roofing Company.Его друг умер в 2012 году.Об истории их побега в 2001 году вышел документальный фильм "Побег из Аушвица: портрет дружбы".