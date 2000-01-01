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В Газе зарегистрирована рекордная жара 25.07 13:33   MIGnews.com

В Газе зарегистрирована рекордная жара

Волна тяжелого зноя, обрушившаяся на Израиль бьет рекорды. По сообщению 10-го канала израильского ТВ, на границе с Газой температура сейчас - 41 градус.

Последний раз такая жара в Негеве стояла в 2009 году.

Близ границы с Газой начались два пожара, причиной по крайней мере одного из них является воздушный шар с коктейлем Молотова, запущенный из Газы.

Министр финансов Моше Кахлон согласился с рекомендациями объединенного комитета по засухе и признал 2018 год годом засухи в Негеве. Это означает, что государство будет выплачивать компенсации фермерам, чьи посевы пострадали в результате засухи.


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