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Макрон взял на себя ответственность за ситуацию с Беналлем 25.07 13:10   MIGnews.com

Макрон взял на себя ответственность за ситуацию с Беналлем

Французский лидер Эммануэль Макрон взял на себя ответственность по делу экс-советника по вопросам внутренней безопасности Александра Беналля, которого засняли за избиением демонстрантов.

Выступая перед депутатами фракции "Вперед, республика" Макрон заявил о своем разочаровании действиями советника, который на первомайской демонстрации должен был только наблюдать за действиями полиции, и назвал его поведение предательством.

Президент отметил, что и он сам, и работники его аппарата должны так же подчиняться правилам и законам - ни для кого не может быть исключений, пишет BFMTV.

Как известно, советника по вопросам внутренней безопасности Елисейского дворца Александра Беналля уволили и взяли под стражу после обнародования видео с первомайской демонстрации в Париже, на котором видно, как он бьет одного из демонстрантов. Его обвиняют в превышении полномочий и насильственных действиях.

Полицейские, которые также являются фигурантами дела, тоже находятся под стражей, потому что они изъяли записи с камер наблюдения и передали их Беналлю.


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