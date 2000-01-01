Макрон взял на себя ответственность за ситуацию с Беналлем
Французский лидер Эммануэль Макрон взял на себя ответственность по делу экс-советника по вопросам внутренней безопасности Александра Беналля, которого засняли за избиением демонстрантов.
Выступая перед депутатами фракции "Вперед, республика" Макрон заявил о своем разочаровании действиями советника, который на первомайской демонстрации должен был только наблюдать за действиями полиции, и назвал его поведение предательством.
Президент отметил, что и он сам, и работники его аппарата должны так же подчиняться правилам и законам - ни для кого не может быть исключений, пишет BFMTV.
Как известно, советника по вопросам внутренней безопасности Елисейского дворца Александра Беналля уволили и взяли под стражу после обнародования видео с первомайской демонстрации в Париже, на котором видно, как он бьет одного из демонстрантов. Его обвиняют в превышении полномочий и насильственных действиях.
Полицейские, которые также являются фигурантами дела, тоже находятся под стражей, потому что они изъяли записи с камер наблюдения и передали их Беналлю.