25.07 12:19 MIGnews.com

Дери и Эрдан не впустили в Израиль агитаторшу BDS из Испании

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Министры по стратегическим вопросам и внутренних дел Гилад Эрдан и Арье Дери вновь помешали попасть в Израиль активистке антиизраильского движения Boycott, Divestment and Sanctions. На этот раз в страну не впустили члена Национального комитета BDS Ану Санчес Мера.Как утверждают в министерстве по стратегическим вопросам, данная особа проводила демонстрации за торговое эмбарго Израиля, она поддержала решение испанского парламента о законности бойкота Израиля и пропагандировала бойкот Еврейского государства."Это высокопоставленная активистка ведущей организации бойкота, цель которой – нанесение Израилю огромного ущерба", - охарактеризовал ее Арье Дери, отметив, что это должно стать уроком другим сторонникам бойкота."Правила изменились. Как и любая нормальная страна, Израиль не станет лениво наблюдать за попытками навредить ему или его гражданам. Сторонникам бойкота здесь нечего искать. В Израиле не нужны лидеры агитации, сеющие разногласия и углубляющие раскол", - добавил министр Эрдан.Национальный комитет BDS был учрежден в Рамалле в 2007 году и представляет себя лидером всемирного движения бойкота и руководителем большей части деятельности движения BDS. Среди прочего, его члены добиваются академического и культурного бойкота Израиля.