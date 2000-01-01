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11 спасенных из тайской пещеры детей станут монахами | Фото: Jrwooley6/Flickr25.07 11:44   MIGnews.com

11 спасенных из тайской пещеры детей станут монахами

Юные футболисты, которых ранее в этом месяце спасли от верной смерти в затопленной пещере на севере Таиланда, решили принять постриг и рукоположиться в буддийские послушники.

Как сообщает Associated Press, 11 из 12 подростков в возрасте 11-16 лет уже обрили волосы, и теперь ближайшие 9 дней они будут жить в буддийском храме – ровно столько они пробыли в пещере Тхам Луанг, прежде чем их обнаружили спасатели. Вместе с ними тренер их команды Экаполь Чантавонг, который уже 10 лет является буддийским послушником, будет "повышен" до монашеского сана.

Единственный, кто в монахи не подался – это 14-летний Адул Сам-он, потому что он является христианином.

Таким образом, они решили отдать дань чести своим спасителям и бывший служащий ВМФ Таиланда Саману Кунану, который погиб в ходе миссии.

На церемония бритья головы, обязательного условия для буддистов, которая проходила в храме Ват-Фа Тат Дои Вао, собралось около двух сотен человек. Именно здесь им предстоит провести следующие 9 дней, прежде чем они станут послушниками. Эта церемония состоится 1 августа.


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