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Аэропорт Ганновер заработал 25.07 15:40   MIGnews.com

Аэропорт Ганновер заработал

В среду, 25 июля, аэропорт немецкого города Ганновер возобновил работу после временной паузы в связи с проблемами на взлетно-посадочной полосе.

Работу аэропорта приостановили во второй половине дня вторника из-за того, что в результате аномальной жары получила повреждения взлетно-посадочная полоса.

Пауза в работе повлияла на 41 рейс, который улетал из Ганновера и 44 рейса, которые в него прибывали. Полностью были отменены 28 рейсов, пишет FAZ.

Десятки туристов провели ночь на среду в аэропорту.

В течение ночи ремонтным службам удалось ликвидировать повреждения и начиная с 6 утра среды самолеты начали взлетать и приземляться в Ганновере.

Аномальная жара в Германии продолжается с прошлых выходных и по прогнозам продлится еще 2 недели.


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