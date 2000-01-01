25.07 15:40 MIGnews.com
Аэропорт Ганновер заработал
В среду, 25 июля, аэропорт немецкого города Ганновер возобновил работу после временной паузы в связи с проблемами на взлетно-посадочной полосе.
Работу аэропорта приостановили во второй половине дня вторника из-за того, что в результате аномальной жары получила повреждения взлетно-посадочная полоса.
Пауза в работе повлияла на 41 рейс, который улетал из Ганновера и 44 рейса, которые в него прибывали. Полностью были отменены 28 рейсов, пишет FAZ
.
Десятки туристов провели ночь на среду в аэропорту.
В течение ночи ремонтным службам удалось ликвидировать повреждения и начиная с 6 утра среды самолеты начали взлетать и приземляться в Ганновере.
Аномальная жара в Германии продолжается с прошлых выходных и по прогнозам продлится еще 2 недели.
Поделиться
Все по теме
Комментарии