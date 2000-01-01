Facebook: РФ не вмешивалась в референдум по Brexit
По словам вице-президента Facebook, бывшего вице-премьера Великобритании Ника Клегга, "нет абсолютно никаких доказательств" того, что внешние силы, такие как Россия, использовали социальную сеть, чтобы влиять на голосование по выходу Великобритании из Европейского Союза.
О том, что Россия могла повлиять на итоги референдума, неоднократно говорили противники Brexit.
Reuters пишет, что Ник Клегг рассказал, что соцсеть провела два анализа своих данных, полученных в преддверии референдума по Brexit 2016 года, и не нашла доказательств попытки внешних сил повлиять на результат.
Сообщается, что любое утверждение о том, что какие-либо данные пользователей, полученные консалтинговой фирмой Cambridge Analytica, были использованы для влияния на Brexit, также ложны.