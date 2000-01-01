Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Facebook: РФ не вмешивалась в референдум по Brexit 26.06 01:11   MIGnews.com

Facebook: РФ не вмешивалась в референдум по Brexit

По словам вице-президента Facebook, бывшего вице-премьера Великобритании Ника Клегга, "нет абсолютно никаких доказательств" того, что внешние силы, такие как Россия, использовали социальную сеть, чтобы влиять на голосование по выходу Великобритании из Европейского Союза.

О том, что Россия могла повлиять на итоги референдума, неоднократно говорили противники Brexit.

Reuters пишет, что Ник Клегг рассказал, что соцсеть провела два анализа своих данных, полученных в преддверии референдума по Brexit 2016 года, и не нашла доказательств попытки внешних сил повлиять на результат.

Сообщается, что любое утверждение о том, что какие-либо данные пользователей, полученные консалтинговой фирмой Cambridge Analytica, были использованы для влияния на Brexit, также ложны.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:29
Умерла советская и российская актриса Алла Покровская
22:20
В новой «Матрице» роль Нео сыграет чернокожий актер
22:00
Почему цемент способствует глобальному потеплению?
21:35
Сектор кибербезопасности страдает от недостатка специалистов
20:48
Израиль и США создают центр по нефтегазовым технологиям
20:41
Законодательница признала бегство евреев из арабских стран
20:32
Россия не видит в Иране региональной угрозы
20:18
Иран откажется от дальнейших обязательств по ядерной сделке
20:07
Эзра Сайдофф пошел на сделку о признании вины
20:02
Израильтяне смогут купить Nintendo в Тель-Авиве
19:07
В Бахрейне собрались участники экономического семинара
18:59
Адвокат семьи изнасилованной девочки: мы в шоке
18:49
Президент Чили помолился за мир у Стены Плача
18:40
В Иерусалиме обсудили мир в Сирии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus