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Коллапс дела об изнаисловании: семья предоставила улики 25.06 09:11   MIGnews.com

Коллапс дела об изнаисловании: семья предоставила улики

Портал ynet  сообщает о том, что вчера, 24 июня, семья изнасилованной в Биньямин девочки сообщила полиции о том, что у нее есть дополнительные вещественные доказательства. 

Вышеуказанные доказательства были посланы в лабораторию на анализ. Также проводятся дополнительные следственные действия и опрос свидетелей. На этом этапе улики и свидетельства не усилили доказательной базы против Мухаммеда Каттуса.

Между тем, в заявлении военной прокуратуры говорится: “После того, как обвинение было предъявлено, в распоряжении полиции оказались новые доказательства, которые лишь увеличили пробелы, имеющиеся в обвинении”.

В заявлении прокуратуры сообщается, что “собрана определенная доказательная база, указывающая на то, что Каттуса причастен к секс-атаке”, но она “недостаточна” для вынесения обвинения.


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