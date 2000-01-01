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Детективы изъяли вещи у жертвы Каттуса 25.06 08:17   MIGnews.com

Детективы изъяли вещи у жертвы Каттуса для теста ДНК

Полицейские детективы конфисковали одежду, которую носила 7-летняя жертва изнасилования, спустя два с половиной месяца после нападения.

Теперь полиция попытается установить ДНК на предметах, хотя и считает, что будет крайне сложно получить какие-либо существенные доказательства, учитывая, что с момента нападения прошло так много времени, пишет Ynetnews.


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