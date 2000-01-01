25.06 20:25 MIGnews.com

Столкновение авиалайнеров в Бен-Гурион: виноват диспетчер

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Главный следователь министерства транспорта Израиля опубликовал доклад о расследовании столкновения двух пассажирских самолетов с пассажирами и горючим на борту, у Терминала №3 в международном аэропорту Бен-Гурион в прошлом году.Главный следователь министерства транспорта, Ицик Раз подверг резкой критике работу диспетчерской службы аэропорта.В марте 2018 года два пассажирских самолета - Boeing 767 компании El Al и Boeing 737 компании Germania зацепили друг друга хвостами. Ремонт самолетов стоил огромных денег.В день инцидента шел дождь и самолеты и El Al и Germania стояли рядом на парковочных местах. Еще один самолет El Al, только что приземлившийся в аэропорту припарковывался рядом. Наземный диспетчер в контрольной башне разрешил самолету Germania вырулить с парковки на взлетно-посадочную полосу, но в момент совершения маневра пилотом изменил свои указания. Это, очевидно, и стало причиной столкновения.Два авиалайнера зацепились хвостами и начали тащить друг друга в разные стороны. Несмотря на то, что оба самолета были полны горючим, они не загорелись, и в них не началась паника.В докладе главного следователя отмечается очень проблемное поведение наземного персонала в момент аварии. Через 45 минут после аварии к ее месту прибыл водитель, который не знал, что она произошла. Также отмечается, что пилот El Al столкновения не почувствовал, и подумал, что по кабине ударил сильный ливень.После инцидента менеджеры аэропорта решили не объявлять чрезвычайное положение, с самолета El Al автобусами в терминал было эвакуировано 240 пассажиров, с самолета Germania - 127.Следователь возложил основную вину на наземного диспетчера, давшего приказ о начале буксировки самолета Germania. Также критике подверглись буксировочные команды, которые действовали вопреки действующим инструкциям.С момента столкновения Израильское Управление Аэропортов извлекло уроки и разработало процедуры, направленные на предотвращение подобных инцидентов в будущем.