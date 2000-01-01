ООН: Мир сталкивается с "климатическим апартеидом"
Мир сталкивается с тем, что богатые могут лучше приспособиться к более жаркой планете, в то время как бедные больше всего страдают от изменения климата, заявил в понедельник эксперт ООН, передает The Times of Israel.
В своем новом докладе специальный докладчик ООН по вопросам крайней нищеты и прав человека Филип Алстон предупредил, что "изменение климата угрожает уничтожить последние 50 лет работы по сокращению масштабов нищеты".
В отчете Алстона, который будет представлен Совету ООН по правам человека на следующей неделе, приводятся данные, что изменение климата может привести к тому, что к 2050 году в развивающихся странах останется без крова 140 миллионов человек.
"И наоборот, хотя люди, живущие в бедности, несут ответственность только за долю глобальных выбросов, они будут нести основную тяжесть изменения климата и будут в наименьшей степени способны защитить себя", - добавил Алстон.